W Toruniu trwa 29. EneraCAMERIMAGE. Po każdej pandemii sztuka się odradza

Gospodarze są dumni

- Wielkie święto kina i jedno z największych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce operatorów filmowych - Festiwal EnergaCAMERIMAGE ponownie odbywa się w Toruniu! Przed nami 8 dni z produkcjami najwyższej klasy i filmowymi gwiazdami pierwszej wielkości - mówił Michał Zaleski - Choć w naszym mieście festiwal odbywa się dopiero po raz 10., to tu jest jego miejsce i jego przyszłość. To u nas przed Camerimage otwierają się najlepsze perspektywy rozwoju, związane ze znaną już i wybraną koncepcją architektoniczną supernowoczesnej siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, która powstanie tuż obok CKK Jordanki.

- Camerimage to festiwal, którego serce bije niezmiennie na Kujawach i Pomorzu. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego miłośnicy i twórcy kina mogą spotkać się, by wspólnie przeżywać filmowe emocje i wzruszenia. Jestem przekonany, że tegoroczny Camerimage będzie uroczystością pełną pozytywnych emocji – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Gwiazdy z nagrodami

- Film ten kręciliśmy w małej, pięknej miejscowości na Sycylii. To naprawdę piękne miejsce. Jestem, jak widzicie, bardzo zdenerwowana, ale bardzo chętnie spotkam się z państwem podczas projekcji tego filmu. Zawsze chciałam przyjechać do Polski i to się teraz udało. Jestem wzruszona - mówiła Halley Bennett odbierając nagrodę.

Wejdą tylko zaszczepieni

Festiwal EnergaCAMERIMAGE w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy. Do 2025 roku ma powstać w Toruniu gmach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Koszt inwestycji szacuje się na 600 mln zł.