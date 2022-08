W Toruniu są jeszcze wolne miejsca w szkołach średnich: gdzie szukać? Podpowiadamy!

W ostatni piątek, 12 sierpnia zakończyły się uzupełniający nabór do szkół ponadpodstawowych w Toruniu. Jak co roku, zostały jeszcze wolne miejsca dla tych, którzy dotąd decyzji o dalszej edukacji nie podjęli. W sumie - 137. Są one jednak w zdecydowanej większości w technikach, aż 101. W szkołach branżowych, czyli zreformowanych następcach zawodówek wolnych miejsc jest 17, a w liceach ogólnokształcących - 19.

Wolne miejsca w pierwszych klasach w Toruniu:

Od maja, czyli od początku tegorocznej rekrutacji o miejsca w szkołach średnich walczyło więcej dzieci niż zwykle. Skąd wzięła się kolejna kumulacja roczników? To efekt “reformy sześciolatkowej” wprowadzanej przez rząd Platformy Obywatelskiej, a potem zatrzymanej po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy, że pierwsze sześciolatki obowiązkowo zostały wysłane do szkół w 2014 roku. Żeby jednak uniknąć ścisku, podzielono rocznik na dwie grupy. Do klas pierwszych musiały pójść sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku. Razem z nimi naukę zaczął rocznik siedmiolatków, czyli dzieci, które urodziły się w 2007 roku. Wiosną wszyscy oni wzięli udział w rekrutacji do szkół średnich. Wielu - mimo bardzo dobrych wyników - nie dostało się do wymarzonych szkół.