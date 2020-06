W Toruniu ruszają letnie baseny i Mini Aquapark! Oto szczegóły!

Ulica Urzędnicza w Toruniu znów pod lupą prokuratora!

21-letni Dawid R. odpowie przed sądem za nawoływanie do nienawiści na tle rasowym. Do tego przestępstwa doszło za pomocą internetu w mieszkaniu przy ulicy Urzędniczej w Toruniu. To nie jest pierwszy akt oskarżenia związany z tym miejscem.