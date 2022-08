W Toruniu rozpoczął się nabór wniosków na dodatek węglowy. Jak go złożyć?

Dodatek węglowy to świadczenie, które przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym główne źródło ogrzewania to: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet, pelet - zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.