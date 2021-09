W Toruniu powstała nowa piekarnia gruzińska. Tradycje kulinarne Gruzji w Nodaris Puri. Co tam zjemy? [zdjęcia]

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

- Nodaris Puri czerpie z prastarego dziedzictwa kulinarnego Gruzji. Wykorzystujemy tradycyjne receptury i najlepszej jakości naturalne, świeże składniki, by przekazać prawdziwy smak tego pięknego, magicznego kraju na Kaukazie. Pieczemy w tone - tradycyjnym piecu szamotowym, nota bene największym w województwie, pozwalającym na jednoczesny wypiek aż 40 chlebów. Wszystko to sprawia, że nasze ręcznie robione wypieki są chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku, pyszne i aromatyczne - opowiada Krzysztof Nodar Ciemnołoński. - Piekarnia Gruzińska Nodaris Puri to nasz kolejny ukłon w stronę Gruzji.