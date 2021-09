W Toruniu powstał Modelmania Park, czyli pierwszy w Polsce obiekt z kilkoma torami dla samochodów zdalnie sterowanych [zdjęcia]

Aby wrócić do początków motorsportu w Toruniu, trzeba cofnąć się jakieś 17, 18 lat wstecz. To właśnie wtedy bracia Małeccy (w tym znany autor kryminałów Robert Małecki), zafascynowani rajdami, znaleźli w sklepie zdalnie sterowane modele. Przypominały one prawdziwe samochody rajdowe. Bracia postanowili więc, wzorując się na świecie motorsportu, stworzyć zawody dla modeli RC (od angielskiego „radio/remote control”, czyli zdalnie sterowane). Robert Małecki szybko zaraził swoją pasją do modeli Michała Jasińskiego. Ten z kolei prędko połknął bakcyla i rozwinął markę Modelmania, która dzisiaj oferuje w całej Polsce wynajem sportowych modeli RC na firmowe eventy czy inne okazje.