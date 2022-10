W Toruniu MPO uruchomiło odzyskownię niepotrzebnych rzeczy

– Podjęliśmy decyzję, że chcemy kompleksowo podejść do tego zagadnienia, stąd optymalne wydaje się nam umiejscowienie punktu ponownego użycia przy PSZOK-u. To niejako dopełnienie systemu gospodarki odpadami, funkcjonującego na terenie naszego miasta – mówi Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta. Przecież dążeniem Unii Europejskiej jest stworzenie "społeczeństwa recyklingu" poprzez unikanie wytwarzania odpadów. W tę koncepcję doskonale wpisuje się stworzenie naszego punktu "Odzyskownia". Ponowne wykorzystanie produktów przedłuża ich konsumpcję, a co za tym idzie zapobiega powstawaniu odpadów - dodaje Fiderewicz.