W Toruniu czas na gruntowne porządki. Gdzie jest brudno?

Czytelnik ma sporo racji. Chociaż nowy rok trwa już od trzech tygodni, w mieście wciąż jeszcze mamy sporo pamiątek z sylwestra. Ich kolekcja leży m.in. na trawniku przed budynkiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Butelki pamiętające jeszcze pożegnanie starego roku, poniewierają się także na skwerze między ul. Uniwersytecką i Muzeum Etnograficznym. Dzikie śmietniska tworzą się również przy ekranach akustycznych na Trasie Średnicowej. To tylko kilka przykładów z brzegu.

- Toruń jest jednym z najbrudniejszych miast w Polsce. Wiem co mówię, bo sporo jeżdżę po kraju i mam porównanie - denerwuje się Czytelnik z Jaru. - Śmieci walają się na chodnikach, trawnikach, że o przepełnionych śmietnikach nie wspomnę.

Wygląda na to, że miasto, a w każdym razie niektóre jego osiedla, są sprzątane zbyt rzadko. Podobnie było z odpadami wielkogabarytowymi, których sterty przewyższały rozmiarami wiaty śmietnikowe. Kilka razy o tym pisaliśmy, problem dostrzegli również gospodarze miasta i od tego roku zwiększyli częstotliwość odbioru.

Jak to jest z porządkami codziennymi i czy można by było sprzątać miasto częściej? Przesłaliśmy te pytania do Urzędu Miasta, czekamy na odpowiedź