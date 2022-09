W Toruniu chwast na chwaście! Gdzie są służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości?

Rosną lilie wysoko... pisał kiedyś narodowy wieszcz. Dziś czasy mamy niezbyt poetyckie, z liliami i innymi tego typu wyszukanymi roślinami również bywają problemy. Na toruńskim bruku, czy też polbruku i cemencie, rosną za to wysoko... chwasty. Kilka zdjęć takiej "zieleni miejskiej" otrzymaliśmy od jednego z Czytelników. Widać na nich zarastające okolice kładki przy moście kolejowym, oraz sprzed lodowiska przy ul. Bema.

- Zaobserwowałem w Toruniu niezwykłe zjawisko przyrodnicze. Chciałbym zainteresować nim redakcję, czytelników, a przede wszystkim właściwe urzędy i służby - napisał Czytelnik (dane do wiadomości redakcji). - Otóż różne metalowe konstrukcje najwyraźniej zapuszczają korzenie. Co więcej, zaczynają im również wyrastać gałęzie. Na dowód dołączam kilka zdjęć. To prawdziwe cuda natury! A tak na poważnie, jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś utrzymać w należytym stanie, to może lepiej tego nie budujmy, bo jak to później wygląda? Co za wstyd. Całe miasto jest zarośnięte chwastami!