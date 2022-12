W takich sytuacjach bank może zablokować twoje konto! Jest ich kilka

Konto w banku to dla nas olbrzymia wygoda. Nie musimy nosić przy sobie pieniędzy, mamy do nich dostęp niemal w każdej sytuacji, nie narażamy się na zgubienie czy nie zostaniemy okradzeni. Jednak pieniądze w banku również mogą zostać nam wyprowadzone przez coraz sprytniejszych oszustów. Dodatkowo jest kilka sytuacji, w których to bank jako instytucja ma prawo zablokować nasze pieniądze. Jakie to sytuacje? Sprawdźcie. Najważniejsze informacje na kolejnych zdjęciach >>>

archiwum/pixabay/zdjęcie ilustracyjne