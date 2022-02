W skrzynkach z bananami w toruńskim markecie znaleziono biały proszek. To narkotyki

W kolejnych już sklepach w skrzynkach z bananami znaleziono podejrzane paczki z białym proszkiem. W poniedziałek pojawiła się informacja o takim znalezisku na Pomorzu, a dzisiaj odkrycia dokonano w Olsztynie, Toruniu oraz w kolejnych sklepach w woj. pomorskim. Mówi się nieoficjalnie o nawet kilkudziesięciu kilogramach białego proszku, który, jak podejrzewa policja może być kokainą.

W Toruniu takiego odkrycia dokonano w sklepie przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich. Tam było sześć paczek. Policyjni technicy zabezpieczają towar, a kryminalni będą pracować nad rozwiązaniem tej nietypowej sprawy.

- Zabezpieczono około 5-6 kilogramów białego proszku. Według wstępnych testów może być to kokaina. Jeśli chodzi o źródło tego towaru, to w tej chwili trwają ustalenia skąd mógł on pochodzić - tłumaczy podinsp. Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy KMP w Toruniu.