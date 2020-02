W parku na Stawkach sporo zmian. Będą oświetlone alejki i podjazdy dla wózków

Przed tygodniem pisaliśmy w „Nowościach” o absurdach w Parku Tysiąclecia na lewobrzeżu. Ten bardzo ważny dla tej części miasta teren zielony przechodzi właśnie wartą niemal 12 mln zł rewitalizację.

Jak to wygląda w szczegółach dowiedzieliśmy się między innymi dzięki aktywności radnego Bartłomieja Jóźwiaka. To on obszedł park w tę i z powrotem i poczynił niepokojące obserwacje.

Miasto przeanalizowało

- To najważniejsze pod względem rekreacyjnym miejsce na lewobrzeżu, a niestety, usterek jest wiele. Zaskakują przede wszystkim podjazdy, z których co najwyżej skorzystać może rowerzysta, a rodzic z wózkiem czy niepełnosprawny już nie – wyliczał radny. - Źle wyglądają także alejki, które nie tworzą pętli, a kończą się ślepo. Dochodząc do końca trzeba zawrócić, a to dziwne rozwiązanie. Wiele do życzenia pozostawia także oświetlenie – lamp jest za mało, by na przykład w sezonie jesienno-zimowym uprawiać w parku jogging.