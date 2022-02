W Kujawsko-Pomorskim kradą w sklepach na potęgę!

W minionym roku liczba kradzieży w sklepach wzrosła w Polsce aż o 24 procent w odniesieniu do roku 2020. A porównując z rokiem 2019 - o 44 procent! Takich kradzieży odnotowano w ub.r 24 tysiące 995. Najwięcej na Mazowszu. Nasze województwo zajmuje piąte miejsce w tym smutnym rankingu: 1691 kradzieży.

Co się dzieje? -Dane są niepokojące, ale też nie aż tak zaskakujące. Najprostszym wyjaśnieniem tendencji wzrostowej przestępstw kradzieży jest powrót złodziei sklepowych do aktywności. Nadrabiają zaległości z okresów twardych lockdownów, kiedy mieli ograniczoną przestrzeń do działania - komentuje Łukasz Grzesik, ekspert ds. zapobiegania kradzieżom sklepowym (dla Monday News).

Eksperci zwracają tez uwagę na to, że maseczki sprzyjają złodziejom. Czują się bardziej bezkarni, a obsługa i ochrona sklepów skupia się teraz na obowiązku ich noszenia przez klientów i ma mniejsze możliwości wyłapywania złodziei. – Nie można też ignorować innych skutków pandemii i inflacji. One sprawiły, że część budżetów gospodarstw domowych wyraźnie ucierpiała. W efekcie rosnąca presja na zaspokojenie podstawowych potrzeb może być kolejnym powodem wzrostu kradzieży – dodaje Łukasz Grzesik.