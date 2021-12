W Kujawsko-Pomorskiem mają powstać trzy nowe obwodnice: Brodnicy, Tucholi i Rypina

Nowa infrastruktura ma powstać w ciągach dróg wojewódzkich.

Obwodnica Brodnicy, zaplanowana na lata 2022-2026, ma kosztować 64 miliony złotych, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 32 miliony.

Zaplanowana na lata 2022-27 budowa obwodnicy Tucholi pochłonie 126 milionów złotych, a dotacja wyniesie 75,6 miliona.

Budowa obwodnicy Rypina (również 2022-2027) to koszt w wysokości 100 milionów złotych, a 60 proc. pokryje dofinansowanie.

- W naszym regionie powstaną trzy ważne inwestycje drogowe, warte łącznie 290 milionów złotych. Rządowe dofinansowanie wyniesie 167 milionów. Obwodnice Brodnicy, Tucholi i Rypina poprawią komunikację w tych miastach i ich okolicach. Zapewnią też możliwość rozwoju, bo będą to tereny inwestycyjne - mówi wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Zapowiedź dofinansowania obwodnicy w Tucholi ucieszyła posła na Sejm Łukasza Schreibera (PiS). - Wielokrotnie rozmawiałem o tej inwestycji z burmistrzem Tadeuszem Kowalskim oraz samorządowcami m.in. radnym powiatu tucholskiego Jerzym Kowalikiem. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to najważniejsza kwestia dla mieszkańców miasta. Brak obwodnicy daje się we znaki - korki, zanieczyszczone powietrze, niebezpieczeństwo związane z ruchem tranzytowym - skomentował Łukasz Schreiber. - Teraz ruch po stronie samorządu województwa. Do rozpoczęcia potrzeba woli Urzędu Marszałkowskiego, który zarządza drogami wojewódzkimi - dodał.