W Kamionkach morsy zrobiły rozgrzewkę przed finałem WOŚP! Zobacz zdjęcia!

W niedzielę (22.01) w Kamionkach Małych odbyła się przedfinałowa "rozgrzewka" morsów. Fotorelację można obejrzeć klikając przycisk "zobacz galerię".

A za tydzień, 29 stycznia, o godzinie 12 rozpocznie się wielkie morsowanie połączone ze zbiórką pieniędzy na WOŚP. Przewodniczący Rady Gminy i właściciel firmy Inter-Broker Robert Kożuchowski tradycyjnie obiecał wrzucić do skarbonki datek za każdego morsa. Tym razem ma to być po "10 złotych plus inflacja", jak zapowiedział. Organizatorzy liczą, że w tym roku padnie rekord frekwencji i wpływów.