W czeskim Rossmannie po mydło z własną butelką

Automaty z kosmetykami i środkami czystości, do których przyjść można z własną butelką, dbając w ten sposób o środowisko, wprowadził czeski Rossmann, na razie testowo w wybranych sklepach.

Maszyny postawił Henkel w pięciu miejscowościach:

Brnie,

Liberce,

Pardubicach,

Czeskich Budziejowicach,

Pradze.

W sumie w 10 sklepach na 140 jakie posiada Rossmann w Czechach.

Z automatu kupić można mydło do rąk Fa w płynie, dwa rodzaje szamponu do włosów oraz żel pod prysznic.

Dostępne są też środki czystości - żele do prania (do białego i koloru), płyn do płukania tkanin i płyn do ręcznego mycia naczyń.

Testy w Czechach trwać mają do listopada 2020 roku, dopiero po tym sieć zdecyduje czy automaty wejdą na stałe do sklepów Rossmann w Czechach i jaki będzie w nich asortyment.