VIP-y z Torunia i okolic ze swoimi wnuczkami oraz wnukami. Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Sara Watrak

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, 22 stycznia - Dzień Dziadka. Z tej okazji publikujemy zdjęcia znanych osób związanych z Toruniem z ich wnuczkami oraz wnukami. - Teraz wiem, że najważniejsze jest nawet nie to, jak spędzamy z nimi czas, ale samo spędzanie czasu i poświęcanie im go w 100 proc. Dzięki temu wiemy, co lubią, co ich interesuje i o czym marzą. Odbieranie telefonu odpada. Iguś wyrywa mi go z ręki i rzuca. Przebywanie z nimi bardzo dużo mnie nauczyło - mówi o swoich wnukach Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkim babciom i dziadkom życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i pociechy z wnuków. Dziękujemy za Waszą cierpliwość!