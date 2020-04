VIP-y z Torunia. Co czytają i czego słuchają na kwarantannie?

Polecam album Macieja Balcara „Struś”. Dawno nie słyszałem w polskiej muzyce rozrywkowej tak dobrych i wartościowych tekstów, którym towarzyszy niebanalna melodia. Muzyka Balcara to świetny pop-rock przeplatany bluesowymi i folkowymi nutami, które tworzą na tej płycie niezwykły liryczny nastrój. Zobacz także: Co w Toruniu oddają za darmo? Sprawdź Sprzątanie grobu, spacer bez celu. Za co sypia się mandaty? Zachęcam do obejrzenia wojennego filmu szpiegowskiego z 1968 roku. Chodzi o „Tylko dla Orłów” ze znakomitymi rolami Richarda Burtona i Clinta Eastwooda. To trzymająca w napięciu opowieść Alistaira MacLeana o odbiciu amerykańskiego generała uwięzionego przez Niemców w niedostępnym zamku na szczycie góry, do którego jedyne połączenie wiedzie koleją linową. Tuż po świętach ukaże się pokonkursowy zbiór opowiadań „Stulecie kryminału”. To dobra okazja, żeby poznać twórczość autorów debiutujących na rynku. Oprócz opowiadań nagrodzonych w konkursie literackim z okazji 100-lecia Polskiej Policji, w książce znajdą się także cztery teksty jurorów: Anny Bińkowskiej, Wojciecha Chmielarza, Ryszarda Ćwirleja oraz moje opowiadanie pt. „Grząska ziemia”, które jest kolejnym literackim powrotem do Torunia.

Robert Małecki