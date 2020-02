Uznany toruński filozof z dyscyplinarką za czyny noszące znamiona molestowania. Jak komentuje sprawę?

Kwalifikacja wojskowa 2015

Od 2 marca do 17 kwietnia 2015 r. zostanie przeprowadzona na terenie Torunia kwalifikacja wojskowa. W roku 2015 do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostanie łącznie ok. 1230 osób - 998 mężczyzn rocznika 1996, ok. 20 kobiet oraz 210 mężczyzn roczników 1991-1995.