Uważaj! Te objawy świadczą, że może to być początek Alzheimera

Choroba Alzheimera to podstępna choroba, która rozwija się latami zanim uderzy ze zdwojona siłą. Na jej końcu chory traci kontakt z otoczeniem. Choroba Alzheimera to choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego. Charakteryzuje się zmniejszeniem funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci oraz zaburzeniami zachowania. Jakie objawy są charakterystyczne dla Alzheimera? Na co warto zwrócić uwagę i co powinno nas zaniepokoić?