Uwaga! Zmiany w ruchu na moście w Toruniu! Poznaj szczegóły

Nie warto więc jechać na pamięć. Musimy też liczyć się z nieco dłużej trwającym przejazdem przez most.

Jak informuje rzeczniczka MZD, Agnieszka Kobus-Pęńsko, od wtorku, 30 czerwca, przez kolejne trzy dni generalny wykonawca rozbudowy mostu będzie prowadził roboty na moście drogowym im. Józefa Piłsudskiego, w nocy od godziny 21.00 do 6.00 rano.

W czasie nocnych prac wykonawca będzie frezował starą nawierzchnię, na wyłączonym obecnie pasie ruchu. Aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, a także pracującym na budowie osobom, sąsiedni pas również będzie wyłączony z ruchu. To nie pierwsze wahadło na moście i na pewno nie ostatnie. Warto jednak dodać, że w dniach 30 czerwca-3 lipca, w ciągu dnia, od godz. 6:00 do godz. 21:00, na moście będzie obowiązywać obecna organizacja ruchu . Wahadłówka dotyczy tylko godzin nocnych.

Przypomnijmy, że remont mostu rozpoczął się 28 kwietnia i potrwa ok. 18 miesięcy - zakończenie prac wyznaczone jest na listopad 2021 roku. Początkowo planowano, że na wysokości ul. Zagrodowej na lewobrzeżu oraz ul. Przybyszewskiego po prawej stronie Wisły powstanie most tymczasowy, który miał bezpłatnie przekazać naszemu miastu rząd. Już jednak wiadomo, że przeprawa nie powstanie ze względu na niski poziom rzeki. Jak powiedział sam prezydent Michał Zaleski podczas jednej z konferencji, przez najbliższe 18 miesięcy będziemy jeździć przez plac budowy. Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego nie zostanie całkowicie zamknięty. Musimy jednak liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami. W ostatnich miesiącach prac przeprawa może być zamknięta dla ruchu w weekendy oraz w godzinach nocnych. Wówczas jedyną opcją przedostania się przez Wisłę będzie przejazd nowym mostem im. gen. Elżbiety Zawackiej.