Uwaga zmian pogody! w sobotę burze z gradem w Toruniu i regionie

Wygląda na to, że w sobotę zmieni się pogoda. Pożegnamy się ze słońcem i ładną pogodą. Synoptycy ostrzegają, że w Toruniu i regionie po południu będą burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.