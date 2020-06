Uwaga! Przed nami kolejne burzowe popołudnie. Niewykluczony grad

To ma być powtórka z piątku. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych na sobotnie popołudnie i wieczór (do godz. 21) zapowiada burze z opadami deszczu, a lokalnie również gradu. Ma spaść od 20 do 30 mm wody. Porywy wiatru będą dochodziły do 80 km na godzinę.

Prognoza dotyczy Torunia i powiatu toruńskiego.

Czy podobnej aury powinniśmy się spodziewać w niedzielę i w przyszłym tygodniu?

- Zagrzmieć może w niedzielę wieczorem, choć prawdopodobieństwo jest znacznie mniejsze niż w piątek - mówi Rafał Maszewski, meteorolog prowadzący serwis pogodawtoruniu.pl. - W poniedziałek ma znów mocniej popadać, ale burzy raczej nie będzie. Początek tygodnia pod tym względem powinien być spokojniejszy.

Jak czytamy w serwisie pogodawtoruniu.pl, nowy tydzień przywita nas też niższą temperaturą, dochodzącą maksymalnie do 19-22 stopni.