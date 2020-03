Uwaga pasażerowie! Odwołane pociągi w Kujawsko-Pomorskiem. Przyczyną koronawirus

Jak informuje POLREGIO, w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, zawieszono kursowanie niektórych pociągów. Dotyczy to również województwa kujawsko-pomorskiego. Zanim wyruszycie w podróż do pracy lub do lekarza w innej miejscowości, radzimy dokładne sprawdzenie informacji i rozkładu jazdy na takich stronach jak portalpasazera.pl czy polregio.pl.

Ograniczenie kursowania pociągów jest związane z zamknięciem placówek oświatowych oraz kulturalnych. Zmiany w naszym regionie zostały wprowadzone w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim. Niektóre z pociągów zostają odwołane całkowicie, inne natomiast tylko na wybranych odcinkach. Warto zwrócić uwagę na daty - część kursów jest zamknięta do odwołania, część tylko w wyszczególnionym terminie.