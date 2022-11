Uwaga na fałszywe obniżki na Black Friday. Promocje powinny być kontrolowane? Ile zamierzamy wydać podczas weekendu wyprzedaży?

Rabat od inflacji

Ceny w Polsce rosną, inflacja jest najwyższa od 25 lat. Czy Black Friday i Cyber Monday dają szansę na realne oszczędności, czy jest to tylko gra pozorów, która nie budzi już emocji? Jak wynika z raportu Revolut, 69 proc. zapytanych Polaków przyznało, że planuje w tym roku okazyjne zakupy na Black Friday lub Cyber Monday, choć 26 proc. zastrzega, że kupi coś, jeśli znajdzie dobrą okazję . 6 proc. przyznaje, że mają ograniczony budżet i w tym roku nie będą to duże zakupy. Część uważa, że przez inflację, na takie zakupy ich już nie stać (6 proc.). Inni, z powodu inflacji, wyczekują z zakupami na moment, gdy pojawią się okazje (6 proc.).

Czy w dobie dwucyfrowej inflacji, rabaty też powinny być dwucyfrowe?

Tylko 4 proc. badanych uznało, że wystarczy im zniżka 10-20 proc. Przy inflacji 17,9 proc. w październiku, pozostali są innego zdania. 18 proc. oczekuje rabatu na poziomie minimum 20-30 proc. Niemal co trzecia zapytana osoba (29 proc.) widzi ten próg na poziomie 30-40 proc. Co czwarty respondent w Polsce chce 40-50 proc. upustu (24 proc.). Pozostałych 25 proc. rozważy zakup produktów, o ile dadzą 50 proc. oszczędności.

Co zaoferują sklepy?

Dla połowy klientów bez 40 proc. obniżki oferta Black Friday się nie liczy . Okazuje się, że 63 proc. zapytanych Polaków zetknęło się z obniżką na Black Friday lub Cyber Monday, która potem okazała się fałszywa . 44 proc. uważa, że są sklepy i marki, które próbują przechytrzyć klientów i takie promocje powinny być lepiej kontrolowane . 19 proc. ma świadomość tego typu zjawiska, ale nie widzi w tym problemu, bo na tym ta gra polega. 37 proc. badanych nie zetknęło się z fałszywymi obniżkami i uważa, że należą one do rzadkości.

Cyberoszuści również się szykują na Black Week

Na jakie przecenione produkty czekają Polacy? Dominują dwie kategorie

Co pomijamy w Black Friday? Raczej nie kupujemy noclegów i biletów lotniczych, aut i środków transportu, biletów na koncerty i produktów FMCG. 9 proc. zapytanych nie ma planów i o przystąpieniu do zakupów może zdecydować spontanicznie.

Za co zrobimy zakupy w Black Friday?

Większość badanych Polaków w Black Friday i Cyber Monday kupi to, na co będzie ich stać w danym momencie i użyją do tego środków z rachunku bieżącego (58 proc.). Co dziesiąta osoba (11 proc.) już w październiku odkładała środki na koncie oszczędnościowym, by mieć pewność, że nie zabraknie ich na promocyjne zakupy.