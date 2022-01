Uwaga kierowcy. W 2022 roku wejdą w życie nowe dowody rejestracyjne. Czy będzie trzeba wymieniać stare?

To już pewne. W 2022 roku zaczną obowiązywać nowe dowody rejestracyjne. Dokumenty mają być lepiej zabezpieczone przed fałszerzami. Co to oznacza dla kierowców? Czy będą musieli wymieniać dotychczasowe dowody rejestracyjne na nowe? Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE