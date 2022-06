Uwaga kierowcy! Od środy kolejne zmiany na skrzyżowaniu Polnej z Ugory i Traktorową

Polna. Prace przechodzą na północną nitkę

Prace zostaną przeniesione z południowej nitki ul. Polnej na nitkę północną. Oznacza to, że nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu w północną część ul. Polnej. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni południowej. Utrzymane będzie nadal rondo tymczasowe. Wjazd na rondo od strony ul. Legionów będzie nadal zawężony do jednego pasa ruchu. Dobrą wiadomością dla kierowców jest to, że do ruchu zostanie udostępniona ul. Traktorowa. Tam wykonawca zakończył już prace.