Uwaga kierowcy! Będą wysokie kary za brak przeglądu samochodu. Sprawdź szczegóły

Rząd pracuje nad zmianami, które mają wyeliminować z krajowych dróg tych kierowców, którzy nagminnie zaniedbują stan techniczny swoich pojazdów.

Od grudnia nowe stawki za mandaty, ale... przepisy są niejasne

W nowym, dużym projekcie zmian w przepisach, który od grudnia wprowadzić m.in. znacznie surowsze mandaty czy podniesienie liczby punktów karnych za niektóre wykroczenia, znalazły się zapisy, które mają uderzyć w kierowców prowadzących pojazdy niedopuszczone do ruchu. Grozić ma za to od 1 tys. zł do nawet 30 tys. złotych. Jednak problem w tym, że określenie "niedopuszczony do ruchu" wcale nie oznacza pojazdu bez ważnego badania technicznego. W związku z tym, że pojawiają się wątpliwości, to prawdopodobnie dojdzie do korekty i uściślenia tych zmian w przepisach.