UMK: - Szpital “Biziela” zostanie zlikwidowany i włączony w struktury szpitala “Jurasza”. Decyzja nie zapadła, ale to jedyna rekomendacja

- Rada Collegium Medicum UMK miała głosować w sprawie połączenia dwóch bydgoskich szpitali uniwersyteckich, ale głosowanie zostało przełożone.

- Pan rektor chciał spotkać się z członkami Rady Collegium Medicum, z którymi chciał porozmawiać o sytuacji szpitali i ewentualnych rozwiązaniach. Z przygotowanych rekomendacji wynika, że właściwie jedyną decyzją, która może przynieść uzdrowienie sytuacji, jest przystąpienie do połączenia obu szpitali. Tego dotyczyła dyskusja. Członkowie rady poprosili jeszcze o kilka szczegółów dotyczących symulacji finansowych, jak również kwestii tego, jak wpłynie to na dydaktykę. Jak miałby wyglądać harmonogram połączenia, bo to byłby proces wieloletni. Takie informacje zostaną przygotowane i do dyskusji wrócimy w przyszłym tygodniu.

- Czy prawdą jest to, że podczas przejmowania szpitala “Biziela” przedstawiciele uczelni obiecali, że dwa szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy nigdy nie zostaną połączone?

- Nigdy takiej obietnicy nie było.