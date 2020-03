UMK przygotowuje dwa akademiki na miejsca zbiorowej kwarantanny

Rektor UMK zarządził, aby od 26 marca do 10 kwietnia wszystkie zajęcia dotyczące każdego stopnia studiów magisterskich, doktoranckich, podyplomowych i innych odbywały się wyłącznie zdalnie. Studenci warunkowo wpisani na wyższy semestr, którzy zaległe przedmioty mieli zaliczyć między 12 marca a 10 kwietnia, będą mieli na to czas do 20 września 2020 roku.

Władze uczelni zobowiązały osoby mieszkające w domach studenckich nr 7 i 8 do opuszczenia ich do 25 marca 2020 roku. Zalecają też mieszkańcom innych akademików, aby wyjechali z nich. Tych, którzy pozostaną nikt z zewnątrz nie będzie mógł odwiedzać. Nikt też z mieszkańców akademików, którzy już wyjechali bądź wyjadą nie będzie mógł tez najbliższych dniach do nich wrócić, żeby na przykład zabrać pozostawione w pokojach rzeczy. One tam zostaną. Natomiast, te które pozostawione w pokojach domów studenckich numer 7 i 8 zostaną przeniesione do depozytu.