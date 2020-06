UMK na liście najlepszych uczelni na świecie

UMK znalazł się wśród szkół wyższych w 9. i 10. setce (miejsca 801-1000). Warto dodać, że na tym samym poziomie uplasowały się takie polskie uczelnie jak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska. Spośród polskich uczelni wyżej w rankingu znalazły się jedynie Uniwersytet Warszawski, który zajął 321 miejsce, Uniwersytet Jagielloński, któremu przypadło 326 miejsce oraz Politechnika Warszawska, która uplasowała się w przedziale 511-520. Oznacza to, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jedną z 15 najlepszych uczelni w Polsce. Potwierdza to także pozycja toruńskiej placówki w rankingu Uczelni Akademickich organizowanego przez Perspektywy.

Już sama obecność w zestawieniu ma ogromne znaczenie, bo do QS World University Rankings trafia tylko kilka najlepszych uczelni z każdego kraju. Ten ranking uznawany jest za najważniejsze i najbardziej obiektywne zestawienie uczelni wyższych na świecie. Jest niezwykle ważny zwłaszcza w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, bo żadna szanująca się uczelnia zagraniczna nie zdecyduje się na współpracę z uniwersytetem, którego w tym rankingu nie ma - mówi rzecznik UMK, dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK.

Dodajmy, że UMK współpracuje m.in. z uniwersytetem w Angers we Francji oraz z uczelnią moskiewską.

Międzynarodowy ranking został utworzony w 2004 roku. Przy ocenie poszczególnych uczelni pod uwagę brane są: opinia wykładowców, opinia pracodawców, stosunek liczby studentów do liczby wykładowców, liczba cytowań publikacji naukowych, odsetek wykładowców z zagranicy oraz liczba zagranicznych studentów. Od kilku lat w rankingu QS World University Rankings toruński uniwersytet utrzymuje się na podobnym poziomie. Nieco lepiej uczelnia wypadała w zestawieniu przed 2017 roku, wówczas UMK plasował się powyżej miejsca siedemsetnego. W tym roku podium rankingu należy do trzech amerykańskich uczelni. Na pierwszym miejscu uplasował się Massachusetts Institute of Technology, a tuż za nim Uniwersytet Stanforda oraz Harvard.

Przypomnijmy, że na UMK działa 16 wydziałów (w tym 3 w Bydgoszczy). Łącznie studiuje tu ponad 20 tys. studentów, a uczelnia zatrudnia blisko 4300 osób.