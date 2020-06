Ulica Urzędnicza w Toruniu znów pod lupą prokuratora!

zobacz galerię (5 zdjęć) Następnie ci, którzy tam zostali zaczęli pić alkohol. W czasie transmisji „na żywo” na jednym z portali internetowym, Dawid R. publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz znieważył naród rosyjski i ukraiński poprzez formułowanie szeregu, okraszonych niecenzuralnymi słowami, wypowiedzi. Wysłuchało go około 3 tysięcy widzów. Czytaj także: Kucharze i kelnerki w Toruniu poszukiwani! Kto zatrudnia i ile płaci? Tekst: wap, fot. screen Youtube zobacz galerię (5 zdjęć)

21-letni Dawid R. odpowie przed sądem za nawoływanie do nienawiści na tle rasowym. Do tego przestępstwa doszło za pomocą internetu w mieszkaniu przy ulicy Urzędniczej w Toruniu. To nie jest pierwszy akt oskarżenia związany z tym miejscem.