Ukraińcy podtrzymają "Tradycję" w Chełmży? Piekarz poszukiwany!

- Bardzo potrzebujemy piekarza. Może to być mężczyzna, może być kobieta. Dziś już nie dźwiga się w piekarni stukilogramowych worków, więc panie też dają radę. Grunt, by była to osoba z zawodowym przygotowaniem — mówi piekarz Lech Polikowski.

Piekarnia "Tradycja" to w Chełmży miejsce kultowe. Pan Lech prowadzi ją od 31 lat, a przed nim — w tym samym lokalu — również przez kilkadziesiąt lat piekarnia działała pod skrzydłami PSS Społem. Ile pokoleń zna smak chleba i bułek z tego miejsca? Ile tysięcy pączków i amerykanów stąd wyszło w świat? Trudno zliczyć.