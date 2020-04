Ukradł pieniądze i wyskoczył przez okno z trzeciego piętra. Teraz jest w szpitalu

W czwartek około godz. 2 nad ranem pewien 20- latek zakradł się do jednego z mieszkań przy ul. Lelewela. Wszedł do domu niepełnosprawnego ruchowo mężczyzny. Gdy pokrzywdzony spał ukradł mu ukryte w pościeli kilkaset złotych.

Niepodziewanie dla złodzieja pokrzywdzony się obudził. Widząc obcego człowieka podniósł alarm. Widząc to sprawca wyskoczył z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze. Solidnie się poturbował, na miejsce wezwano karetkę, która zabrała go do szpitala. Gdy jego stan się poprawi przyjdzie mu odpowiedzieć za dokonaną kradzież. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.