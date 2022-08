Ujawniamy. Marcin K. pobity na śmierć przy ul. Studziennej!

36-letni Marcin K. był współoskarżonym w głośnym procesie o handel narkotykamina dużą skalą w toruńskim Belwederze. Proces całej zorganizowanej grupy przestępczej wciąż jeszcze trwa przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Szefem tej grupy, według prokuratury, był Tomasz S. "Sopel", były boss toruńskiego półświatka, obecnie odsiadujący wyrok za strzelaninę na Bydgoskim Przedmieściu.

Z informacji "Nowości" wynika jednak, że Marcin K. w ostatnim czasie chciał żyć inaczej. Poznał nową partnerkę; miał plany na przyszłość. Mieszkał z matką na Jakubskim Przedmieściu. W nocy z 24 na 25 czerwca znaleziono go pobitego w klatce domu przy ul. Studziennej (to również ta dzielnica). Był w strasznym stanie; próbowano go reanimować.