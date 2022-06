Uczniowie z Torunia znów pomaszerowali na Golub i uczcili pamięć bohatera z czasów wojny. Zobacz zdjęcia!

Potężny kasztanowiec, który rośnie na terenie toruńskiego I LO widział wiele. Przy nim bił się z kolegami Marek Żuławski, przyszły wielki malarz i autor słynnego plakatu z początku II wojny światowej "Poland. First to fight". Syn Kazimiery Żuławskiej pisał o tych bójkach w wydanych po latach wspomnieniach, są więc one udokumentowane. Jak dotąd nie dotarliśmy do żadnego świadectwa potwierdzającego, że w cieniu drzewa siadał również Waldemar Szwiec, legendarny cichociemny z Gór Świętokrzyskich. Musiał jednak to robić, bo przecież nie jest możliwym, aby ktoś z uczniów wiekowej toruńskiej szkoły mógł majestatyczne drzewo ominąć.

Tak, to doskonałe miejsce do tego, aby opowiadać starodawne dzieje i bohaterski wskrzeszać czas. Zresztą rytm szkolnego życia przy Zaułku Prosowym często zmieniają dość niecodzienne wydarzenia. A to na dziedzińcu pojawi się ktoś w stroju sprzed niemal stu lat, a to postać w mundurze i karabinem prześlizgnie się między samochodami i zniknie w podziemiach budynku. Nie, to nie są żadne duchy, ale ludzie z krwi i kości, współpracownicy działającego w szkole Muzeum Historyczno-Wojskowego.