Uciekając uderzył autem strażniczkę! "Bo nie miałem prawka". Wyrok z Torunia: prace społeczne przez rok i zadośćuczynienie

- Wersja podawana przez oskarżonego stanowi próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej lub umniejszenia swojej winy - stwierdził sędzia Marcin Czarciński. -Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków, bo są one jasne, spójne, zgodne i wzajemnie się uzupełniają. Świadkowie w sposób możliwie dokładny przedstawili zachowanie oskarżonego i stosunek do umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Uzasadniając wyrok sędzia zaznaczył, że zarówno pokrzywdzona strażniczka, jak i świadkowie nie mieli żadnego racjonalnego powodu aby bezpodstawnie pomawiać oskarżonego. Sąd uwzględnił zeznania funkcjonariuszy Straży Miejskiej, z których wynikało wprost, że zachowanie oskarżonego miało związek z czynnościami służbowymi. Nie było żadnej bezpośredniej przyczyny ze strony strażniczek, która mogłaby w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać zachowanie kierowcy. - Funkcjonariuszki w żaden sposób nie sprowokowały oskarżonego do określonego zachowania, a podjęcie przez nich interwencji także nie może być traktowane jako przejaw braku profesjonalizmu lub zachowanie naganne. To właśnie zachowanie oskarżonego doprowadziło do zdarzenia - podsumował sędzia Marcin Czarciński.

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Nowości