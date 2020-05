Ucieczki więźniów w Toruniu i okolicach. Kogo wciąż szuka policja?

Zapewne to zbieg okoliczności, ale maj to często miesiąc, który pozbawieni wolności wybierają na próby ucieczek. Dwa lata temu, czyli w maju 2018 roku 21-latek osadzony w toruńskim Areszcie Śledczym próbował uciec policjantom konwojującym go na badanie do przychodni. Inny uciekł w maju 2015 roku w czasie wykonywania pracy na zewnątrz więzienia. Obaj zostali zatrzymany. Ale są też tacy skazani, którym udało się opuścić mury więzienia i już nie wrócili za kraty.