U redaktora Roberta Mazurka na urodzinach, czyli co wolno dziennikarzowi

- Jakie relacje powinny panować między dziennikarzami a politykami?

- Dyktują je standardy etyczne i prawne. Nieprzypadkowo w warunkach demokracji liberalnej media nazywa się czwartą władzą. Dlatego na dziennikarzach i dysponentach mediów spoczywa ogromna odpowiedzialność - mają dostarczać produkt jakościowy w postaci rzetelnej informacji i publicystyki. W interesie nadawców i dziennikarzy powinno być zachowanie wszelkiej niezależności. Kontakty zawodowe – tak, kontakty towarzyskie – nie.

- Czyli wspólne piwo, wino, wódeczka na urodzinach dziennikarza Roberta Mazurka to już niekoniecznie?

- Nie wykluczam sytuacji, że z grona szkolnych przyjaciół wyrośnie premier i redaktor naczelny opiniotwórczego czasopisma. Byłoby dziwne, gdyby w dorosłym życiu unikali kontaktów towarzyskich. Jeżeli jednak budowanie relacji przenosi się z płaszczyzny zawodowej na pole relacji towarzyskich, to jest to proces ryzykowny. Niewielu z nas ma w sobie taką dyscyplinę intelektualną, emocjonalną i moralną, by oddzielić w kontaktach społecznych różne sfery życia, różne role i powinności. Dziennikarze i media masowe co do zasady mają dbać o dobro publiczne. Z prawa prasowego i kodeksów etyki zawodowej jasno wynika, że zadaniem dziennikarzy jest służba społeczeństwu i demokracji.