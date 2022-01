Tysiące wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS przyjmuje też wnioski o 500 plus Marek Nienartowicz

Od 2016 roku do 2021 roku realizację programu "Rodzina 500 plus" zajmowały się samorządy, w Toruniu - Urząd Miasta. Od 2022 roku to zadanie przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Grzegorz Olkowski

Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 320 tysięcy wniosków, z czego niemal 17 tysięcy wniosków złożyli rodzice z województwa kujawsko-pomorskiego, również wielu z Torunia i powiatu toruńskiego. ZUS przyjmuje również wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego 500 plus.