Tyle zarabiają pracownicy supermarketów! Sprawdź najnowsze stawki w 2020 roku!

Tesco Od 1 marca 2020 wzrosły zarobki pracowników sieci Tesco. Miesięczne wynagrodzenia w sklepach oraz centrach dystrybucji miało zwiększyć się o ok. 6% brutto. W przypadku pracowników zarabiających najniższą krajową, czyli 2600 zł brutto, podwyżka wyniosła więc zaledwie ok. 150 zł. Tesco nie ujawnia oficjalnych danów dotyczących zarobków. Na start prawdopodobnie musimy liczyć się z pensją ok. 2700 zł brutto. Zobacz także: Małe firmy z Torunia wciąż czekają na bezzwrotne 5 tys. zł z tarczy! Licytacje komornicze: nowe zasady. Kogo chronią? Komu szkodzą?

Tekst: Sara Watrak, fot. archiwum / Jaroslaw Jakubczak / Polskapresse