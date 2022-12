Tyle zarabiają mikołaj, śnieżynka i sprzedawca karpi w 2022 roku. Mamy stawki w najpopularniejszych zawodach świątecznych

W okresie przedświątecznym pojawia się wiele ofert dla świątecznych pracowników sezonowych m. in. w logistyce, sprzedaży ryb czy choinek, pakowaniu prezentów czy promocji produktów.

Eksperci Personnel Service sprawdzili, ile można w tym roku zarobić w najpopularniejszych zawodach świątecznych. Rekordziści mogą liczyć nawet na 200 zł netto za godzinę.

- Od pojawienia się w Polsce COVID-19 termin przedświąteczna gorączka nieco zmienił znaczenie. W pandemii święta upływały pod znakiem zamknięcia galerii, ograniczeń w spotykaniu się i niepewności. Teraz głównym utrapieniem Polaków są wysokie ceny, które powodują, że z rozwagą podchodzimy do każdego zakupu. To jednak nie zmieniło strategii sklepów, które kuszą świąteczną atmosferą i promocjami, by zmobilizować klientów do większych wydatków. A te zgodnie z Barometrem Providenta będą oscylowały w okolicach 1,2 tys. zł, czyli 500 zł mniej niż przed pandemią. Sklepy i usługodawcy robią wszystko, żeby to akurat u nich wydać świąteczny budżet, stąd rośnie zapotrzebowanie na sprzedawców, pracowników logistyki, czy mikołajów i śnieżynki - mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.