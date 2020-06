Tyle zarabia marszałek Piotr Całbecki i jego ludzie. Szef PKS: ponad 400 tys. zł rocznie!

Starówka: ceny lodów w górę, nowinki w restauracjach

To już trzeci tydzień odmrażania gastronomii. Lokale chcą odrobić straty. Wzrosły ceny lodów. Np. lodziarnia "Bosko" podniosła cenę do 5 złotych za gałkę. Restauracje natomiast zaskakują pomysłami, by przyciągnąć gości.