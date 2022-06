Tyle teraz dajemy do koperty na ślub i wesele. Zaglądamy do kopert od rodziny i znajomych [13.06.2022]

Jeśli nie wiadomo, jaki prezent kupić młodej parze, to najlepiej wręczyć pieniądze. W latach 80-tych państwo młodzi zaczęli dostawać koperty od swoich weselnych gości. To było praktyczne rozwiązanie. Gotówka zawsze trafiała w gust świeżo poślubionych. Prezent w postaci pieniędzy stawał się coraz bardziej popularny, a od kilku lat goście decydują się głównie na kopertę z gotówką. Sprawdziliśmy, ile wkładają do koperty znajomi i konkretni członkowie rodziny. Zobacz dokładne kwoty na kolejnych slajdach galerii >>>>>

Pixabay