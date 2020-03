Tyle będzie kosztowała przebudowa mostu w Toruniu! Wyłoniono wykonawcę. Co warto wiedzieć?

Tak jak było do przewidzenia, przetarg na rozbudowę starego toruńskiego mostu drogowego wygrało konsorcjum firm: Intop Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Euro-Darmal Sp. z o.o. z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum). O kontrakt ubiegały się trzy podmioty, konsorcjum wyceniło swoje usługi na 122.806,890 złotych, zażądało mniej od pozostałych.

- Oferta ta jest najkorzystniejsza, uzyskała najwyższa liczbę punktów - mówi Rafał Wiewórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. - Środowy wybór nie oznacza jednak, że możemy „od ręki” podpisać umowę. Nasz wybór musi się uprawomocnić. Potrzeba na to 10. dni.

Jeżeli konkurenci nie złożą przez ten czas odwołania, Intop z Euro-Dramalem będą mogły zabrać się do roboty. Prace powinny się rozpocząć w drugim kwartale 2020 roku. Pracownicy konsorcjum rozpoczną od remontu nawierzchni mostu oraz wyczyszczą i pomalują elementy, które znajdują się nad jezdnią. Jak przypomina Miejski Zarząd Dróg, rozpoczęcie tych prac poprzedzi ustawienie przeprawy tymczasowej. Miastu udało się pozyskać zgodę Ministra Energii na nieodpłatne użyczenie z rezerw strategicznych konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65 wraz z kompletem podpór. Pozyskano także zgodę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na wykonanie usługi transportu, montażu i demontażu konstrukcji mostu tymczasowego przez wojsko.