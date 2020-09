Tygodniowy przegląd prasy (Toruń, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego często nie doceniają regionu, w którym mieszkają. Na wakacje wybierają morze, góry lub inne piękne zakątki. Tymczasem nasz region ma wiele przepięknych miejsc. Udowadniają to te zdjęcia. Zresztą - sami zobaczcie.

Justyna Powierska z Toruniu zaginęła w czwartek 3 września. Rano wyszła do szkoły, jednak się w niej nie pojawiła. Swoim bliskim zostawiła wiadomość o treści: „… niech nikt mnie nie szuka bo i tak nie znajdzie”.

Mszą świętą w samo południe w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu rozpoczął się 12. festyn "Dziękczynienie w Rodzinie" organizowany co roku w pierwszą sobotę września przez środowisko Radia Maryja.

Spore zmiany w Programie Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023. Z powodu pandemii miasto musi szukać oszczędności. Na remont niektórych dróg trzeba więc będzie poczekać jeszcze ponad trzy lata. Do 2023 roku miasto wybuduje 75 ulic o łącznej długości 16,288 km i wartości niemal 53,5 mln zł. - Pozostałe 36 ulic trafi do realizacji po 2023 roku, a jedna droga zostanie wykonana w ramach remontów kapitalnych – poinformował prezydent Torunia Michał Zaleski. Sprawdźcie, w których częściach Torunia mieszkańcy jeszcze trochę poczekają na nowe drogi. Wybraliśmy dla Was najważniejsze i najdroższe inwestycje z listy.