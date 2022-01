Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Toruń, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Torunia

Szukasz własnych czterech kątów? Mieszkania na wsiach, które czekają na nabywców, są znacznie tańsze niż lokale w miastach. Przejrzeliśmy ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań w najmniejszych kujawsko-pomorskich miejscowościach. Ile kosztują? Co z czynszami? Uwzględniliśmy też powierzchnię i liczbę pokoi. Zajrzyj do naszej galerii!

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są ze sobą w związku od wielu miesięcy. Nie jest to już tajemnicą poliszynela, gdyż skoczek narciarski i aktorka, była Miss Południa Nastolatek, od czasu do czasu pokazują swoje wspólne zdjęcia. Wprawdzie w ostatnich miesiącach pojawiały się one rzadko, wzmagając spekulacje o kryzysie w związku pary, ale chyba definitywnie rozwiały je publikacje w mediach społecznościowych spod skoczni w Wiśle, gdzie Marcelina kibicowała "Piterowi" i pozostałym polskim zawodnikom. I zapewne tak samo będzie w Zakopanem. Jeśli chcecie obejrzeć najnowsze zdjęcia skoczka i modelki, przejdźcie do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, 22 stycznia - Dzień Dziadka. Z tej okazji publikujemy zdjęcia znanych osób związanych z Toruniem z ich wnuczkami oraz wnukami. - Teraz wiem, że najważniejsze jest nawet nie to, jak spędzamy z nimi czas, ale samo spędzanie czasu i poświęcanie im go w 100 proc. Dzięki temu wiemy, co lubią, co ich interesuje i o czym marzą. Odbieranie telefonu odpada. Iguś wyrywa mi go z ręki i rzuca. Przebywanie z nimi bardzo dużo mnie nauczyło - mówi o swoich wnukach Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkim babciom i dziadkom życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i pociechy z wnuków. Dziękujemy za Waszą cierpliwość!