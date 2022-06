Twoja dieta wyniszcza mózg? Tych potraw i napojów lepiej nie spożywać. Tak działają na Twój mózg!

Kojarzysz aspartam? Lepiej zacznij go unikać!

Jesz białe pieczywo? To niedobrze!

Niezdrowe jedzenie - jakie problemy powodują Fast Foody?

Spożywanie wszelkiego rodzaju niezdrowego jedzenia prowadzi do szeregu problemów zdrowotnych. Wysoko na liście niezdrowej żywności można postawić tzw. Fast Foody. Powodują one zarówno nowotwory, choroby serca, problemy z nerkami, jak i zaburzenia mózgu. To właśnie kwasy tłuszczowe w Fast Foodach zaburzają prawidłowe funkcjonowanie hipokampu, a także mogą uszkadzać struktury mózgu, które są odpowiedzialne za prowadzenie procesów pamięciowych oraz tworzenie wspomnień.