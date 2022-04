Twarde Pierniki Toruń są już po sezonie. Bartosz Diduszko: - Daliśmy z siebie wszystko

No właśnie, czy mogły? Wydaje się, że Anwil był najkorzystniejszym rywalem z możliwych w pólfinale, ostatni mecz we Włocławku kończył się dogrywką. Zapowiadało się na wyrównaną i ciekawą serię, tymczasem przewaga włocławian była duża. Zwłaszcza w dwóch pierwszych meczach w Hali Mistrzów, w których gospodarze dominowali wyraźnie i to te mecze ustawiły przebieg całego ćwierćfinału.

- Cały sezon byliśmy w pogoni za play off. Gdy już tam się zakwalifikowaliśmy, wszyscy mocno odetchnęli z ulgą. To mogło mieć znaczenie dla naszej mentalności w dwóch pierwszych meczach we Włocławku - zauważył trener Ivica Skelin.

We wszystkich czterech meczach Twardym Piernikom zabrakło stabilnej gry w defensywie. Były świetne momenty, ale także chaos i mnóstwo błędów. Tak samo było w meczu numer 4, który zakończył marzenia torunian o awansie do półfinału. W 1. połowie goście zdobyli 51 punktów, a w pewnym momencie ich przewaga wynosiła 18 punktów.