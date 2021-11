Twarde Pierniki Toruń - Anwil Włocławek. Wielkie emocja na trybunach podczas meczu! [zdjęcia]

Trener Twardych Pierników zaskoczył wystawiając do pierwszej piątki Janczaka, który do tej pory spędzał niewiele czasu na parkiecie. Anwil, który zagrał bez kontuzjowanego swojego lidera, Dykesa, zaczął od punktów Łączyńskiego, ale odpowiedź gospodarzy była piorunująca, bo szybko wyszli na prowadzenie 9:2. Goście nie mogli "wstrzelić się" w toruński kosz w rzutach z dystansu. W końcu za siódmą próbą udało się to (trafił Bell) i w 6. min. było tylko 12:9. Później jednak dominowali już gospodarze, którzy do pierwszej przerwy zdobyli 13 pkt, a stracili tylko dwa. Kwartę zakończył rzut za trzy punkty Manigata w trudnej sytuacji. Drużyny różniła przede wszystkim skuteczność. Torunianie trafili 3 na 4 rzuty za trzy, włocławianie 1 na 7. Łącznie w rzutach z gry goście mieli zaledwie zaledwie 25 procent skuteczności.

W 22 minucie Twarde Pierniki prowadziły 30:11, ale wówczas coś się w ich grze zacięło. Przewaga zmalała do 10 pkt (32:21). Trener Ivica Skelin musiał posiłkować się wzięciem czasu. Przyniosło to niewielki skutek, bo mnożyły się straty, niecelne rzuty i chaotyczne akcje. Anwil nie grał wybitnie, ale pomału zmniejszał stratę. Doprowadził do wyniku 40:34. W połowie meczu było zaś zaledwie 41:37. Z 19 punktów przewagi Twardych Pierników przewaga zmalała do czterech. Co ciekawe - 35 z 37 punktów dla Anwilu zdobyli gracze pierwszej piątki.